Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti - Son Dakika
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Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti

Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti

Kayseri'de çiftçilik yapan F.D , tanıştığı N.S.Ç ile evlenmek istedi. 68 bin liralık tektaş ile yılkı atları içerisinde evlenme teklifinde bulunan F.D, şaşırtmaya çalıştığı gelin adayının isteklerini duyunca neye uğradığını şaşırdı.

17.09.2024 09:56
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Kayserili çiftçi F.D, bir süredir arkadaşlık ettiği N.S.Ç'ye 2 ay önce duygularını açtı. N.S.Ç kendisiyle evlenmek isteyen F.D'ye "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi. Bunun üzerine balonda evlilik teklifi, orkestra ile evlilik teklifi gibi birçok seçeneği düşünen F.D, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yılkı atları eşliğinde evlilik teklif etmeye karar verdi.

68 bin liralık tektaş alan F.D, organizasyon için kesenini ağzını açtı. Meşaleler ve kalp adacıkları içerisinde evlenme teklifini alan N.S.Ç, şaşırdığını söyleyerek teklifi kabul etti.

SÖZDE SIFIR OTOMOBİL İSTEDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; Kız isteme sürecinden önce mütevazi davranan gelin adayı, söz kesilmesine günle kala, annesi ve kız kardeşini de yanına alarak damat adayı F.D'yi bir kafede görüşmeye çağırdı. Düğün için isteklerini tek tek sıralayan gelin adayı; "Söz kesiminde kahve fincanı içerisinde sıfır bayan otomobili anahtarı isterim" dedi. Gelin adayı ayrıca nişandan önce ise 200 bin liralık bir yüzük daha istediğini söyledi.

Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti

DÜĞÜNDEN ÖNCE 3+1 EV VE 30 BURMA BİLEZİK

Gelin adayı N.S.Ç'nin düğünden önce de birtakım taleplerde bulunduğunu ifade eden F.D; "Benden düğünden önce kendisine 3+1 ev almamı istediler. Ayrıca 30 adet adana burması bilezik şartını da koştular. Bu istekler nereden baksanız 15 milyon lira ediyor. Evin içerisini döşenmesine kadar her şeyi düşünmüşler. En pahalı eşyalarla evi döşemem istendi. Birde dünyaca ünlü bir telefon markasının son çıkan modelini gelin adayına almam istendi " dedi.

"KIZ EVİ DEĞİL SANKİ İSTİHBARAT DAİRESİ"

Gelin adayının babasının yaşadığı ilçeye gelerek hakkında araştırma yaptığını belirten F.D; "Gelin adayının babası Kayseri'deki Hacılar Belediyesi'ne geliyor. Belediyenin emlak müdürlüğünden üzerime kayıtlı ev arsa ve tarlaların listesini çıkartıyor. Ayrıca mahallemize gelip kapı kapı gezerek benim hakkımda bilgi topluyor. Bunlar sanki kız evi değil istihbarat dairesi. Baba bu işlemi yaptıktan sonra bizim evlenmemize onay veriyor. Kendisi ve verilerimi paylaşan belediye sorumluları hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Gelin adayı N.S.Ç ise benden istediği ev ve otomobili nikahtan önce onun üzerine yapmamı şart koşuyor. N.S.Ç, kendisini şaşırtmamı isterken asıl o bu istekleriyle o beni şaşırttı. Dolandırılmaktan sonra anda kurtuldum. Ben de kendilerine; 'Bu saydıklarınızı siz bana alın ben size iç güveyi geleyim' diyerek taleplerini reddettim" diye konuştu.

3-sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • UnDrGLsN:
    Kızımız altın kaplama sanki 208 5 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Bunun ki altın kaplamalı herhalde 178 3 Yanıtla
  • orko Şato:
    50 gr için deymez 168 3 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    sonradan görme olunca böyle oluyo ne yazıkki 164 3 Yanıtla
  • Harun SARIDUMAN:
    Dostum kurtulduğuna sevinmen lazım yerinde olsam lokma dağıtırım. 158 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    İnsansı robotlar çıkmış. Gidip 300-500 verip ondan alacaksın. Yaşlanma sorunu yok, hastalık sorunu yok, yılın üçyüz günü başım ağrıyor bahanesi yok, senin ailen benim ailem kavgası yok, şuraya bu kadar gün buraya bu kadar gün gidelim tartışması yok, onu alıcam bunu alıcam isteği yok, sen ne alırsan onu giydir, o yüzden en mantıklısı bunlardan alıp bunlarla ömür tüketmek 112 7 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Sen kurtuldun, sıradaki enayi düşünsün 97 0 Yanıtla
  • YoH null:
    yoh artik:)bende olsam evlenmem 72 2 Yanıtla
  • İslam Tadik:
    Adını magazinlere ve haber proğramlarına duyurmak istiyor :))) 61 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    haklı evlenenler ne pook yemiş sanki:)) 35 1 Yanıtla
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