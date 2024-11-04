Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı

Geniş Video İzle

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde Ahmet Türk taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Ahmet Türk'ün olay yerine gelmesi ile belediye binası önünde yükselen tansiyon bir nebze olsun düştü.

04.11.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı. Mardin'de Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi. Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman'da Sönük'ün yerine başkanvekili olarak getirildi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde Ahmet Türk taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Tansiyonun yükseldiği anlarda olay yerine gelen Ahmet Türk, polis barikatlarını aşmaya çalışan kendi taraftarlarına sükunet çağrısı yaptı.

AHMET TÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Ahmet Türk canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk "Saat 5.30'da aradılar, 'Tebligat yapacağız' dediler. 6'ya 10 kala zili çaldılar. Tebligat yaptılar. 'Normalleşme' dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Öyle bilgimiz, beklentimiz yoktu. Sabah 5.30'da telefon açılınca bir şeyler olduğunu hissettim. Ama daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Her şeyi beklemek gerekiyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı

Ahmet Türk, Tansiyon, Politika, Kayyum, Mardin, Güncel, Yerel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • hasan h. Bey:
    tayyos niye kayyum atiyo biliyonuz mu ? cunki pkk bombalasin istiyor bazi yerleri. 38 54 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ULAN ADAMLAR ASKERE, POLİSE O KADAR DÜŞMANLARKİ, YERDE DURAN POLİS MALZEMESİNE BİLE TEKME ATIYORLAR. DEMEK Kİ BUNLAR GERÇEKTEN PKK SEVİCİSİ. 30 20 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İt soyları Bunlar vatan Haini 23 25 Yanıtla
  • Ali Durmaz:
    ee hani apoyu mecliste ağırlayacak, çay DEMleyecektiniz? 25 14 Yanıtla
  • haydar topçu:
    Almışlayın mansuruda alsaydınız 2 4 Yanıtla
  • Derviş:
    Bu belediye başkanları ben Türkiye liyim pkk terörist dir demedikten sonra hepsini kayyum atansın Yunanistan Bulgaristan da yaşayan Türkler yaşadıkları bölgelerde cğunlukda ama o ülkenin yasalarına saygı duyuyorlar bizdekiler ise hepsi tutturmuş Biji Apo özgür Kürdisan 3 2 Yanıtla
  • aragorn:
    o.çocukları 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
16:16 Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 10:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.