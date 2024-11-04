Kayyum kararları Esenyurt\'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

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Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasında tutuklanıp yerine de kayyum atanmasının ardından, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA OLAY GECE

Kayyum kararları nedeniyle birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Protestocular bir süre sonra "Kürdistan" sloganları attı. Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.