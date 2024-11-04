Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Geniş Video İzle

İstanbul Esenyurt'ta, belediyelere yönelik kayyum kararlarını protesto etmek için toplanan kalabalık grupla polis arasında arbede çıktı. "Kürdistan" sloganları atarak terör propagandası yapmaya kalkan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

04.11.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturmasında tutuklanıp yerine de kayyum atanmasının ardından, yeni kayyum haberleri geldi. DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanarak belediye başkanlarının görevlerine son verildi.

ESENYURT'TA OLAY GECE

Kayyum kararları nedeniyle birçok ilde protesto gösterisi düzenlendi. Protestoların ana noktalarından birisi de Esenyurt oldu. Esenyurt'ta toplanan çoğu DEM Partili kalabalık grup, sokaklarda yürüyüşe geçti.

TERÖR PROPAGANDASINA POLİS İZİN VERMEDİ

Protestocular bir süre sonra "Kürdistan" sloganları attı. Terör propagandasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Kayyum kararları Esenyurt\'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Esenyurt Belediyesi, Politika, Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Kayyum, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Celil Başer:
    İmamoğlu nerde akrabaları yürüyor kürdistan değil TÜRKİYE CUMHURİYETİ diyeceksiniz.. 84 22 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Chp nin başkanı için gelenlere bak. Hepsi demli. Alsana Atatürk'ün partisi 68 15 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    pkk terör örgütü diyemeyen herkes kendi işine geldiği gibi şov yapıyor dem ve CHP yazıklar olsun size 63 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Esenyurt Karoların Mekânı Burada Olaylar Bitmez.. nokta... 49 23 Yanıtla
  • Celil Başer:
    uyanın CHP ülkeyi iç savaşa sürüklemeye calısıyor gezi parkında olduğu gibi CHP kendini son olaylarda tamamen bitirdi 46 14 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Esenyurt kroların mekânı burası olaylar bitmez.m 42 10 Yanıtla
  • Emre YilmaZ:
    Kimlerin kuyruğuna basılmış anlamış olduk ! Atatürk’ün izindeyiz diye naaralar atanlar çağlayan adliyesinde değilmiydi ? Ahh ahh yazık Atatürk’ün partisine bak çok yazık ! 30 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tık yoktu birisi mecliste konuştu her şeyi karıştırdı ismini herkes biliyor 11 18 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    sarı torbalarınız hazır yolda geliyo 23 4 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Şunların tiplerine bi baksana yüzlerine bakılmaz 22 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 21:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.