Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

Bir vatandaş, geçirdiği ciddi kazada hava yastıklarının açılmadığını belirterek duruma isyan etti. Aracı önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıklarının neden açılmadığını sorgulayan vatandaş, bu durumun güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu ve normal olmadığını ifade etti.
Kaza sonrası kayda aldığı videoda "Aracımla kazaya karıştım, önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıkları neden açılmadı? Bunun normal olmadığını ve güvenlik zaafiyeti olduğunu düşünüyorum" diyerek duruma isyan eden vatandaşın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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