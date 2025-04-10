Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti - Son Dakika
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Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

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Bir vatandaş, ciddi bir trafik kazası sonrasında hava yastıklarının açılmaması üzerine güvenlik zaafiyeti olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

10.04.2025 14:20
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Bir vatandaş, geçirdiği ciddi kazada hava yastıklarının açılmadığını belirterek duruma isyan etti. Aracı önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıklarının neden açılmadığını sorgulayan vatandaş, bu durumun güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu ve normal olmadığını ifade etti.

"ÖNDEN CİDDİ HASAR ALMASINA RAĞMEN..."

Kaza sonrası kayda aldığı videoda "Aracımla kazaya karıştım, önden ciddi hasar almasına rağmen hava yastıkları neden açılmadı? Bunun normal olmadığını ve güvenlik zaafiyeti olduğunu düşünüyorum" diyerek duruma isyan eden vatandaşın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti
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Son Dakika 3.Sayfa Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Adem Şimşek:
    Ortadan Hasar Almış aracın Hava yastığı açmaması kadar doğal birşey Olabilir mi? aracı perte çıkmadığı için isyan etmiştir arkadaş 18 11 Yanıtla
  • Ankara21:
    made in china 23 3 Yanıtla
  • enteresan:
    Çan çin çon olursa ne bekliyorsun. 16 2 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Her şey tasarım gösterişten ibaret değildir söz konusu insan sağlı nasıl oluyor Ankep testinden geçiyor bunlar 8 0 Yanıtla
  • 28510:
    benim görüşüm. o hasar cama bile zarar vermemiş ki. hava yastığı açma baskısı oluşsun 4 3 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    kazalı araç olacak ya bi bahane uyduralım da yenisini versinler satarken zarar etmesin geç hadi bunları sen tilkiysen onlarda kuyruğu alırken habet mi yaptın şimdi yapıyosun 0 0 Yanıtla
  • sserdarurr:
    bu kazada tabiki airbag açmaz zaten 0 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Tüm firmalar şaseye koyar sensörleri, direk ortadan girmiş bu arkadaş. 0 0 Yanıtla
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