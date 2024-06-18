ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi

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Türkiye\'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü

İstanbul'da lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşmasında erteleme kararı çıkmasının ardından oğlu Cihantimur'un duruşması da ertelendi.

2 AYRI DAVA AÇILDI

Eylem Tok bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıktı. Mahkemede Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve tarafların ayrıntılı savunma için hazırlık yapmasına karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur'un ayrı görülen duruşmasında da erteleme kararı çıktı.

AVUKATTAN ABD VATANDAŞI VURGUSU

Duruşma sırasında Cihantimur'un avukatının sık sık Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olduğunu vurguladığı ve serbest kalması halinde Amerika'da eğitimine devam edip kendisine bir hayat kurmak istediğini söylediği öğrenildi. Cihantimur, bir sonraki duruşmaya 20 Haziran Perşembe günü çıkacak.

"CEZAEVİNDE KÖTÜ BİR ORTAMDA BULUNUYOR"

Cihantimur'un avukatı, Cihantimur'un tutuklu olarak bulunduğu çocuk cezaevinde kötü bir ortamda bulunduğunu ve yerinin değiştirilmesini talep etti. Duruşmanın ardından Cihantimur, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonunda çıkarıldı.

KAZADA ÖLEN ACİ'NİN YAKINI: HAKİM KARŞISINDA GÖRMEK İÇİMİZİ RAHATLATTI

Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin kuzeni Lütfiye Çiçek, Cihantimur'un duruşması sonrası yaptığı açıklamada, "Duruşma salonunda Timur Cihantimur'u hakim karşısında görmek biraz da olsa içimizi rahatlattı. Umarım ABD adaleti gereğini yerine getirerek Türkiye'ye iadesini gerçekleştirir" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkeme kararı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok'un duruşması 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşması 20 Haziran'a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."