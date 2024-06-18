Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika
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Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi

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İstanbul'da aracıyla çarptığı 1 kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un ABD'de görülen davası 27 Haziran'a ertelendi. Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

18.06.2024 18:43  Güncelleme: 19:27
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İstanbul'da lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşmasında erteleme kararı çıktı. Tutukluluk hali devam edecek olan Tok, 27 Haziran Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak.

KAZAYI YAPAN OĞLU DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Eylem Tok ve oğlu, bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıktı. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve tarafların ayrıntılı iddia ve savunması için hazırlık yapmasına karar verildi.

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması 27 Haziran'a ertelendi

Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur'un duruşması da Türkiye saatiyle 20.30'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması 27 Haziran'a ertelendi

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok\'un ABD\'deki duruşması ertelendi

Eylem Tok, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özkan Tunç: Allah aşkına bir görüntü yokmu kelepçeli şekilde 9 0 Yanıtla
    Oğuz Özen: Yalan dolan ne tutuklusu hayatlarını yaşıyorlar, kanunlarımız maalesef garibanlar için var :(( 5 2
  • Volkan Dorak: Silkin 3 1 Yanıtla
  • Ankara null: tutukluluguna saydik serbest biraktik demek icin ertelendi 2 0 Yanıtla

18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
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SON DAKİKA: Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika
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