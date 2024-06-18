İstanbul'da lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşmasında erteleme kararı çıktı. Tutukluluk hali devam edecek olan Tok, 27 Haziran Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak.
Eylem Tok ve oğlu, bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıktı. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve tarafların ayrıntılı iddia ve savunması için hazırlık yapmasına karar verildi.
Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur'un duruşması da Türkiye saatiyle 20.30'da görülecek.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklanmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi - Son Dakika
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