Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok\'un ABD\'deki duruşması ertelendi

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Türkiye\'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü

İstanbul'da lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'deki duruşmasında erteleme kararı çıktı. Tutukluluk hali devam edecek olan Tok, 27 Haziran Perşembe günü tekrar hakim karşısına çıkacak.

KAZAYI YAPAN OĞLU DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Eylem Tok ve oğlu, bugün Türkiye saatiyle 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıktı. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve tarafların ayrıntılı iddia ve savunması için hazırlık yapmasına karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılmasına karar verildi. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için Timur Cihantimur'un duruşması da Türkiye saatiyle 20.30'da görülecek.