Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kebapçıya kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.12.2024 22:55  Güncelleme: 23:08
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Adana'da bir kebapçıya tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açtı. Saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ifade üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehmus Yılmaz, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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