Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi

3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ay başında duyurduğu Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri haline geldi.

Listede bazı tanınmış markaların da bulunması oldukça dikkat çekerken bazı köfte ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi gündem olmuştu. Bu gelişmeler, vatandaşların domuz eti, tek tırnaklı eti ve kanatlı et kullanan işletmeleri daha yakından araştırmalarına sebep oldu.

KEBAPTA TEKİLA TESPİT EDİLDİ

Her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkarken, Tarım Bakanlığı'nın yayımladığı listeye göre Antalya'daki bir kuyu tandır kebap salonunda sunulan ürünlerde tekila tespit edildi.

ÖNCE VOTKA SONRA VİSKİ ÇIKTI

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürünlerinde önce votka, ardından başka bir numunede viski izlerine rastlandığı belirlendi. Bu durum, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Öte yandan bir okey salonunda sunulan gıdalarda ise rakı tespit edildiği ortaya çıktı.

İşte o liste: