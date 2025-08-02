Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

İstanbul Başakşehir'de yaşanan vahşet, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden sarstı. Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi'nde bir şahıs, apartman girişinde kucağına aldığı kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutarak defalarca yerden yere vurdu. Ardından köşeye sıkıştırdığı hayvana tekmeler savurdu. Şiddet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BU ADAMIN İÇERİDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Büyük acı çeken kedi, kapının açılmasıyla güçlükle dışarı kaçmayı başarsa da, veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İç organlarının parçalandığı öğrenilen kedinin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, yaşadıkları travmayı şöyle anlattı: "Altı yıldır bizimleydi, doğduğundan beri. Veteriner, iç organlarının parçalandığını söyledi. Ben bu adamın içeriden çıkmasını istemiyorum. Bu bir hayvana değil, bir çocuğa da yapılabilirdi."

O CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin titiz çalışması sonucu saldırganın Burak A. olduğu belirlendi ve adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in ulaştığı bilgiye göre, emniyette verdiği ifadede Burak A. şu sözleri kullandı: "Daha önce sevdiğim kediydi. Kucağıma almak isterken bana saldırdı. Refleksle fırlattım, sonra çok sinirlenip tekmeledim. Gözümü hırs bürüdü. Madde ya da alkol etkisi yoktu. O an onu can düşmanım gibi gördüm. Pişmanım."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay sosyal medyada büyük infial yaratırken, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları saldırgana en ağır cezanın verilmesi çağrısında bulundu. "Bu bir kedi değil, cana kast" yorumları öne çıkarken, olayla ilgili yargı sürecinin yakından takip edileceği bildirildi.