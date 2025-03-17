Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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3.Sayfa

Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

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Kilis'te gece yarısı yüksek sesle müzik çalan işletmeyi şikayet eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

17.03.2025 11:08
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Kilis'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısı bir işletmeden gelen yüksek ses üzerine rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletmeyi yüksek sesle çalınan müzik konusunda uyardı.

"SİZ BİZİ NASIL UYARIRSINIZ?"

Çevreden gelen şikayet üzerine işletmeye giden ve sahiplerini uyaran polis ekipleri, "Siz bizi nasıl uyarırsınız?" tepkisiyle karşılaştı. Bunun akabinde ise polislere saldırmaya başladılar.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis ekiplerine saldıran ve yumruk atmaya başlayan işletme sahiplerinin o anları da bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Benvekendim :
    Bu gibi durumlarda da polis eğer silahını kullanamayacak ise alın o silahı polislerden. Boşuna adamları da zor durumda bırakmayın. Kaybolacak vs uğraşıp durmasınlar. 135 8 Yanıtla
  • Ates null:
    Eee yeter artık yavvv.Şu magandalara,artistlere bi çare bulun.Caydırıcı bir ceza yok diye,bu tipler git gide artmaya başladı.Polise yetki verin artık. 105 4 Yanıtla
  • kayserili:
    amerikan polislerini seviyorum it vuruyor gibi vuruyor adamlar 84 4 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    Hiç kimse devletimizden büyük değil hepsinin tıkacan içeriye işletmeyi de kapatacaksın 51 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu hale bu cesareti veren kim.. hükümet sana sesleniyorum, devleti adına kamu düzeni ni sağlayan polislere saldırmaya cesareti kimden alıyor pu pz ler. hangi vekile yada hangi başkandan cesaret alıyor.. 45 1 Yanıtla
  • aragorn:
    dünyada en pasif bırakılan bizim emniyet güçlerimiz siz kimsiniz ki benim polisime kafa tutuyorsunuz caydırıcı cezala olmayınca malesef bunlar olmakta. tüm kolluk kuvetlerimize kalkan eller kırılsın 38 3 Yanıtla
  • 768107:
    memleketin geldiği durum 26 1 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    en son haber hani bizim yorumlar bokunu çıkardınız iyice silecem uygulamayı 7 4 Yanıtla
  • ömer duman:
    gape k3k0ları ya 7 0 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Diğer polis arkadaşlar sanki sadece tek bir polis kavgaya girmiş gibi arkadaşınızi sanki yalnız bırakmışsiniz gibi. Eğer öyle bir şey varsa idari soruşturma başlatılmalı her önüne gelen polise el kaldirirsa olmazki , sonuçta devlet görevlisi olarak oraya gelmiş kendi keyfinden gelmemiş" polisime el kaldırma" 5 0 Yanıtla
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