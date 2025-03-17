Kilis'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısı bir işletmeden gelen yüksek ses üzerine rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletmeyi yüksek sesle çalınan müzik konusunda uyardı.
Çevreden gelen şikayet üzerine işletmeye giden ve sahiplerini uyaran polis ekipleri, "Siz bizi nasıl uyarırsınız?" tepkisiyle karşılaştı. Bunun akabinde ise polislere saldırmaya başladılar.
Polis ekiplerine saldıran ve yumruk atmaya başlayan işletme sahiplerinin o anları da bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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