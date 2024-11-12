Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Esad\'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan\'ın tepkisi damga vurdu

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç\'tan ilk açıklama

Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

SAHANIN ORTA YERİNDE DANS ETTİ

Halk oyunları programı kapsamında kendini oyun havasına kaptıran bir trafik polisi sahanın orta yerinde aniden dans etmeye başladı.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Polis memurunun sergilediği figürler ve topluluk içindeki rahat tavırları büyük beğeni topladı.