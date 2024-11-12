Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı - Son Dakika
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3.Sayfa

Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı

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Diyarbakır'da halk oyunları etkinliğine katılan bir trafik polisi, oyun havasına kendini kaptırarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

12.11.2024 14:17
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Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

SAHANIN ORTA YERİNDE DANS ETTİ

Halk oyunları programı kapsamında kendini oyun havasına kaptıran bir trafik polisi sahanın orta yerinde aniden dans etmeye başladı.

BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Polis memurunun sergilediği figürler ve topluluk içindeki rahat tavırları büyük beğeni topladı.

Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı

Kültür Sanat, Diyarbakır, 3-sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Karakartal:
    Helal olsun memur bey çok güzel bir görüntü 10 0 Yanıtla
  • Muhammet said Erol:
    Jandarma yapsa açığa alırlar mk 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı - Son Dakika
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