Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede viral oldu.
Halk oyunları programı kapsamında kendini oyun havasına kaptıran bir trafik polisi sahanın orta yerinde aniden dans etmeye başladı.
Polis memurunun sergilediği figürler ve topluluk içindeki rahat tavırları büyük beğeni topladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı - Son Dakika
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