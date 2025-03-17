Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

Geniş Video İzle

İngiltere'de Jessica Bailey adlı kadın, arkadaşının banyoda çektiği mahrem fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bailey, bu eylemi gerçekleştirdiği gerekçesi olarak arkadaşının kendisini sosyal medyada trollediğini iddia etti. Ancak bu durum, Bailey'nin iki suçlamayı kabul etmesine neden oldu.

17.03.2025 12:44  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Jessica Bailey, mağdurun kendisini sosyal medyada trollediğini iddia ettikten sonra kadın arkadaşının kendi banyosunda üzerini değiştirirken çektiği fotoğrafı paylaştı.

22 yaşındaki Bailey, neden bu görüntüyü paylaştığı sorulduğunda acımasızca "Çünkü yapabilirim" diye yanıt verdi.

Bailey daha sonra, çıplak bir fotoğrafı internette paylaşmaktan "başının derde girebileceği" söylenince durumdan sıyrılmaya çalıştı.

Ancak ifadesini değiştirdi ve bir kişinin mahrem durumundaki fotoğrafını veya filmini, rahatsızlık, sıkıntı veya aşağılama yaratma niyetiyle paylaşmaktan iki suçlamayı kabul etti.

Chester Sulh Ceza Mahkemesi'ne, Bailey'nin arkadaşının Snapchat'te kendisi hakkında "olumsuz ifadeler" kullandığına inandığı bildirildi.

Geçen yıl Temmuz ayında, mağdurun mahrem fotoğrafını çekti ve ardından sosyal medyada paylaştı.

Savcı Selda Krasnıkı şöyle konuştu: "Mağdur, fotoğrafın çekildiğinden haberi yoktu ve çekilmesine veya paylaşılmasına izin vermedi."

"Sanık sorgulandı ancak tüm sorulara 'yorum yok' yanıtı verdi."

"Görüntüyü başka biriyle paylaştığına dair kanıtlar vardı. Bu durum mağdurda bir miktar üzüntü ve psikolojik zarar yarattı."

Mahkeme, Bailey'nin fotoğrafı bir tartışmaya "duygusal tepki" olarak paylaştığını ve o sırada alkollü olduğunu öğrendi.

Avukatı Sarah Hamblett şunları söyledi: "Şikâyetçinin Snapchat ve sosyal medyada onun hakkında olumsuz şeyler söylediği düşüncesindeydi. Temel olarak misilleme yapıyordu."

"Pişmanlık gösterdi ve yaptığı şeyin sonuçlarını daha iyi anladı."

Bailey'e 18 aylık bir toplum hizmeti emri verildi ve denetimli alkol kullanmaması şartıyla 120 gün boyunca 'ayıklık bilekliği' takması istendi.

Ayrıca 35 günlük rehabilitasyon programına katılması ve 199 pound tutarında masraf ve mağdur tazminatı ödemesi gerekecek.

Hüküm verirken, Sulh Hâkimi Frances Miller ona şunları söyledi: "Denetim memurunun senden istediği her şeyi yerine getirdiğinden emin ol, yoksa seni buraya geri getirebilirler."

Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

Sosyal Medya, İngiltere, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    orspuluk moda olmuş 15 1 Yanıtla
  • aragorn:
    reklam yapmış kaşar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:00:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.