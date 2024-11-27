Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

Geniş Video İzle

Konya'da 19 yaşındaki S.A., 2 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak sevgili olduğu Hüseyin S.'ye ayrılmak istediğini söyleyince adeta kabusu yaşadı. Genç adam ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı "Sana bir sürprizim var" sözleriyle ikna edip götürdüğü evde öldüresiye dövdü. Sabaha kadar süren işkencenin ardından yurdun önüne bırakıp kaçtı. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Hüseyin S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

27.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 24 yaşındaki genç, ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki sevgilisini öldüresiye dövdü.

23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp ora da dövmeye devam etti.

"BUGÜN CENAZEMİZ VAR, MEZAR AYARLA"

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'Sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'Bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu.

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"CEP TELEFONUMU VE CÜZDANIMI ALDI"

Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı. Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin.

"BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı bende dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu dedi.

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre genç kızın darp raporu alıp şikayetçi olması ve parçalanmış kanlı kıyafetleri ise olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak sunmasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Hüseyin S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

3-sayfa, Güncel, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • M.A. F:
    Bırakın bakalım adli kontrolle daha sonra kimin canını yakacak ! Sonra ah vah adalet nerde ! 107 1 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    ADALETE BAK VATANDASA YOK BASKANA VAR BASKANA BIR HAKARET ET 5 DK İÇİNDE ALIRLAR HAPİSE ATARLAR :) 68 4 Yanıtla
  • Cosdan:
    Neden niye serbest kardeşim.manyağın sokakta ne işi var. 46 0 Yanıtla
  • ENDER:
    Adalet mi var ? Bir suçlu çıkıyor haberlere 50 tane suç kaydı var niye salıyorsunuz bunları alacan taş ocağında bedavaya çalıştıracan devlete bari faydası olsun. 38 0 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Ailesi de üniversite okuduğunu zannediyor. 10 5 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Alın içeri sabaha kadar aynısını yapın yoksa iflah olmazlar 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    ya nasil dünya oldu birde serbest bikakilor ya sen okuyan insansin sevgilirle ne isin var 8 0 Yanıtla
  • null:
    bir çorba ikram edip öyle bıraksaydınız,ayyaşların kanunlarıyla yönetilmekten bir benmi bıktım 5 2 Yanıtla
  • deyvani10 :
    nasil serbest kaldı? 6 0 Yanıtla
  • Nusret Gündüz:
    pust admin niye yayinlamiyorsun yorumu 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:23 Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.