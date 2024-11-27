Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

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Konya'da 24 yaşındaki genç, ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki sevgilisini öldüresiye dövdü.

23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı. Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp ora da dövmeye devam etti.

"BUGÜN CENAZEMİZ VAR, MEZAR AYARLA"

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'Sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi. Eğlence merkezinden çıktığımızda, bana vurmaya başladı. Bir arkadaşını arayıp, 'Bugün cenazemiz var. Cenazenin adı S.A. bir mezar ayarla' dedi. Başımı cama çarpınca kendimden geçtim. Kendime geldiğimde evinde olduğumuzu ve üzerimde sadece iç çamaşırlarımın bulunduğunu gördüm. Kıyafetlerimi isteyince bu kez Bayram T. kollarından tuttu.

"CEP TELEFONUMU VE CÜZDANIMI ALDI"

Hüseyin S. de 'ben sana demedim mi bugün seni döve döve öldüreceğim' diyerek vurmaya devam etti. Cep telefonumu ve cüzdanımı da aldı. Kaçmaya çalıştım ama yakalayıp dövmeye devam etti. 'Öğretmenler günün kutlu olsun. En güzel öğretmenler gününü benimle geçireceksin.

"BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Bu günü unutamayacaksın' diyerek dalga geçiyordu. Beni öldüreceğini sandım. Sabaha kadar süren işkencenin ardından beni yurdun önüne bırakıp, 'şikayet edemezsin. Bana kimse bir şey yapamaz. Torpidonun gözünde 35 bin TL vardı, onu çaldı bende dövdüm derim' diyerek uyarıda bulundu dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre genç kızın darp raporu alıp şikayetçi olması ve parçalanmış kanlı kıyafetleri ise olay sonrası kendisine attığı mesajları da delil olarak sunmasıyla gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Hüseyin S., adli kontrolle serbest bırakıldı.