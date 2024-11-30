Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika
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Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

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Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, 2 kişinin altınlarını çalmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

30.11.2024 08:41  Güncelleme: 08:55
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Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, polis ekiplerince 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanarak tutuklandı.

Olay, 26 Kasım günü Osmangazi ilçesinde bulunan iki ayrı ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı M.K.'ya (72) suç örgütlerince kimlik bilgilerinin çalındığı ve kullanılmaya çalışıldığını, L.S.'ye (52) ise kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyledi. İlk olarak, saat 14.30 sıralarında L.S.'nin Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine giden maske ve bereli şüpheli, kendisini sivil polis olarak tanıtarak, ikamette bulunan 29 Cumhuriyet altın ve 26 gram altını kutu içerisinde aldı. Durumdan şüphelenen L.S.'nin altın dolu kutuyu geri alması üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

"SEN SAVCI VE POLİSE GÜVENMİYOR MUSUN?"

Aynı gün saat 16.10 sıralarında yine maske ve bereli bir şekilde M.K.'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ikametine giden şüpheli, "Sen savcı ve polise güvenmiyor musun?" diyerek eve girdi. İkamette bulunan 35 bin lira değerindeki 1 çift altın küpe ile 4 adet çeyrek altını alan şüpheli, ikametten hızla uzaklaştı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

M.K. ve L.S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince 100'e yakın kamera görüntüsü izlenerek, dolandırıcının İ.B. isimli kişi olduğu belirlendi. Şüpheli, birçok araç değiştirerek kaçtığı İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sinan Zeybekler:
    bir bitmediniz ceza yok ceza sistemi degişmedikce bu devran böyle gider 12 0 Yanıtla
  • Nazife:
    benide aradilar savciyim vs dediler esim oğlum savci dedim kapadı numarayi sorguladim veri tabanı yok.hic bir savci polis para istemez . 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika
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