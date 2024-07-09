Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı - Son Dakika
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Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı

Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu\'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gelen taciz mesajlarını ve aracına bırakılan notu gören kadın doktor, emniyetin yolunu tutarak Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'dan şikayetçi oldu. Taner Ay ise iddiaları yalanlayarak "Kemal Bey'in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O mesajları kendisi atmış" dedi.

09.07.2024 17:13
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'la ilgili ortaya atılan taciz iddiası duyanları şoke etti. Türkiye'nin gündemine oturacak olay 2019 yılında başladı. Aşık olduğu doktor kadından karşılık bulamayan Ay, durumu saplantı haline getirdi. İddialara göre doktoru bir süre sonra taciz etmeye başlayan Ay, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.

ARABANIN CAMINI KIRIP NOT BIRAKTI

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; söz konusu taciz bununla da son bulmadı. Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı. Süreçle ilgili konuşmak istemediğini ifade eden doktor, "Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz" demekle yetindi. Taner Ay ise doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu ifade ederek zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından kadın doktora taciz mesajları! Olayın arkasındaki danışmandan skandal savunma

"O MESAJLARI KENDİSİ ATMIŞ"

Doktor taciz ettiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Ay, "Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey'in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından kadın doktora taciz mesajları! Olayın arkasındaki danışmandan skandal savunma

"ARABANIN YANINA GİTTİĞİM DOĞRU"

Açıklamasının devamında "Bu konu çok karışık" diyen Ay, "Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı - Son Dakika

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