Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Güler, 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.
Bir TV kanalında konuşan Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadelerini kullandı.
30 Ağustos günü Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninin ardından kaydedilen görüntüler tartışma yaratmıştı. Yemin töreninin ardından alanda toplanan yeni mezun bir grup teğmen, kılıçlarını çekip havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu - Son Dakika
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