Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması ve protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak yemin ettikleri ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

TEĞMENLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi.

MSB kaynaklarına ilettiği soruları ve gelen yanıtları paylaşan Tv.100 yazarı Fuat Uğur da komutanlar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin edindiği bilgileri paylaştı:

"7 KEZ TALEPLERİNİ TEKRARLIYORLAR"

Başta Ebru Eroğlu olmak üzere bu teğmenler mezuniyet töreninden önce toplanarak okul komutanlarına giderek, "Biz mezuniyet töreninde eski yemin metnini okumak istiyoruz" diyorlar. Okul komutanları ise "Hayır bu mümkün değil, yapmamalısınız" yanıtını veriyorlar. Teğmenler bu talepleri için okul komutanları gidip taleplerini 7 kez tekrar ediyorlar. Her defasında hayır yanıtını alınca "biz o zaman alternatif bir yemin töreni yaparız" diyorlar. Organize edenler Ebru Eroğlu ve 5 arkadaşı daha fazla değil.

KOMUTANLARA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Ama o alternatif yemin törenine 300'e yakın yeni mezun katıldığını sorunca "Çünkü anons ettiler, o teğmenler de bir şey var diye heyecanla gittiler ve katıldılar. Neden gittiklerini bilmiyorlardı. Zaten soruşturma heyetine de bunu ifade ettiler." yanıtını aldım.

"Onlar hakkında da soruşturma var; çünkü bu bilgiye sahip oldukları halde tedbir almadılar. Sahada o kargaşaya engel olup bu tartışmayı önleyebilirlerdi ama yapmadılar" şeklinde ifadeler kullanıldı.

"ORTADAKİ TAMAMEN DİSİPLİNSİZLİK SUÇU"

Arkasında siyasal bir bağlantı veya motivasyon var mı? Bunu tespit ettiniz mi? sorusunu yönelttim ve şu cevabı aldım:

"Biz buna bakmıyoruz. İşin o kısmı MİT'e ait. Biz sadece düz disiplin suçu olarak ele alıyoruz meseleyi. Asıl sorun, burada TSK'nın itibarının zedelenmesi ve ordumuzun bu tartışmaların içine çekilmesi. Artık "TSK'da bölünme mi var" diye konuşulmaya başlanması çok üzücü bir durum. Bu soruşturmanın "Ne Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafıyla" ne de alternatif yemin metninin içeriğiyle alakası var. Ortadaki tamamen disiplinsizlik suçu.

"3 GÜN İÇİNDE YAZILI SAVUNMALARINI VERECEKLER"

Son olarak bundan sonraki sürece ilişkin savunmalarını ne zaman vereceklerini sorduğumda, "Bugünden başlayarak 3 gün içinde yazılı savunmalarını verecekler. Daha sonra ise disiplin kurulunun önünde avukatlarıyla sözlü savunmalarını yapacaklar. Bu süreç yaklaşık bir buçuk, 2 ay kadar sürer, yıl başında tamamlanır ve nihayetlenir." şeklinde süreç ifade edildi.