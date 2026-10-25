Kilis'te jandarma dron destekli denetimle park ve sollama ihlallerine odaklandı - Son Dakika
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Kilis'te jandarma dron destekli denetimle park ve sollama ihlallerine odaklandı

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Kilis\'te jandarma dron destekli denetimle park ve sollama ihlallerine odaklandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Musabeyli ve Elbeyli il yollarında dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere hatalı park, hatalı sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.

Kilis'te jandarma ekipleri trafik ihlallerini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Musabeyli il yolu, Resulosman TOKİ Konutları yolu, Resulosman Mesire Alanı ile Elbeyli il yolunda dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülerin trafik ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMusabeyliOtomobil3. SayfaJandarmaElbeyliTrafikGüncelKilisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te jandarma dron destekli denetimle park ve sollama ihlallerine odaklandı - Son Dakika
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