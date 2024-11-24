Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezasoü - Son Dakika
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Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezasoü

Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezasoü

Güney Kore'de askerlikten kaçmak için kilo almaya çalışan bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi. Seul'deki Dongbu Bölge Mahkemesi, kasıtlı şekilde kilo alarak askerlikten kaçmaya çalışan 26 yaşındaki kişinin askeri hizmet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, kilo almasını teşvik eden arkadaşı da suça yardım ve yataklık etme gerekçesiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24.11.2024 21:21
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Güney Kore'de iki yıl zorunlu olan askerlikten kaçmak kasıtlı olarak kilo almaya çalışan bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Dongbu Bölge Mahkemesi, ismi belirtilmeyen 26 yaşındaki bir erkeğin askeri hizmet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kişinin askerliğe uygunluk için yapılan muayene öncesinde günlük tükettiği besin ve su miktarını kasıtlı olarak artırdığına hükmederek 2 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezası verdi.

CESARETLENDİREN ARKADAŞINA DA CEZA VERİLDİ

Kişinin, kilo almak için "belirli planlar sunarak onu cesaretlendiren arkadaşının" hazırladığı diyeti takip ettiğini belirten mahkeme, bu kişiye de suça yardım ve yataklık etme gerekçisiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık ile arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymediği ve sanığın hatasını kabul ettiği için "hafif" cezalandırma yapıldığını aktardı.

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.

Güney Kore, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Seul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezasoü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yavuz:
    ceza böyle olur işte kapsamlı ve yerini bulması lazim 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Yahu nedir bu askerlik saçmalığı. Kaldırılmalı askerlik. 0 4 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    TÜRKÇENE EMİ 2 0 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Sondakika haberin admini 12 yaşında galiba? “Cezasoü” nedir? Biraz işinize özen gösterin korkmayın kaçmıyoruz tane tane yazın. 0 0 Yanıtla
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