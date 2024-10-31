İstanbul'da bir aracın alt kısmına giren tavşan,Eskipazar'a kadar o şekilde yolculuk etti. Eskipazar'da gelen sesler üzerine aracı kontrol eden vatandaş, tavşanı fark etti ve uzun uğraşlar sonucu saklandığı yerden çıkardı. Tavşan'ın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı - Son Dakika
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