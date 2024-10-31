Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

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İstanbul'dan Eskipazar'a kadar otomobilin içinde gelen tavşan, Eskipazar'da kurtarıldı. Tavşanın kurtarıldığı ana ilişkin görüntü büyük ilgi gördü.

31.10.2024 14:33
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İstanbul'da bir aracın alt kısmına giren tavşan,Eskipazar'a kadar o şekilde yolculuk etti. Eskipazar'da gelen sesler üzerine aracı kontrol eden vatandaş, tavşanı fark etti ve uzun uğraşlar sonucu saklandığı yerden çıkardı. Tavşan'ın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

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Son Dakika 3.Sayfa Kilometrelerce yol gelmiş! Arabanın altından çıkanı görünce gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nurrahman Kocak:
    Eskipazar neresi babacim iliyle beraber yazsana 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    bir sürü Eskipazar var hangisi Karabük mü Trabzon mu Yozgat mı Ordu mu 12 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Nerede bu Eskipazar.Her haberiniz bir acaip 9 0 Yanıtla
  • Ali boz:
    şapkadan çıktığı da oluyor 7 1 Yanıtla
  • Tufan null:
    şu siteyi 10 yaşında ki çocuklar sizden daha iyi yönetir. Eskipazar nere la 7 0 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Tavşan bile İstanbuldan kaçıyor biz halen buradayız 2 1 Yanıtla
  • Hasan null:
    Tavşan doğuran otomobil. Tavmobil ?? 1 1 Yanıtla
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