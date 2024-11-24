Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek

Kim Milyoner Olmak İster\'de Oktay Kaynarca\'yı şaşkına çeviren istek

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusunda joker isteyen yarışmacı damga vurdu. Sunucu Oktay Kaynarca yarışmacının bu talebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

24.11.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kaynarca yarışmacının o isteğini duyunca neye uğradığına şaşırdı.

KAYNARCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda joker kullanmak isteyince Oktay Kaynarca hayli bir şaşırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek

"BİRAZ PANİK YAPTIM"

Joker sayesinde diğer soruya geçen yarışmacıya Kaynarca, "O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" ifadelerini kullandı. Yarışmacı Mustafa Bey de "Biraz panik yaptım" dedi.

Oktay Kaynarca, Televizyon, 3-sayfa, Joker, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demir:
    Heyecan yapmış. Normal zamanda bilirdi 2 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İmam hatipli yarışmacıdır kesin 0 1 Yanıtla
  • Pinar İmre:
    Kültüt seviyemiz bu tip yarışmalarla ortaya çıkıyor.En iyi okullarda oku en iyi eğitimi al yine yok bitmiş.Hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 Naci Görür’den kritik uyarı: Antalya’daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir Naci Görür'den kritik uyarı: Antalya'daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:32:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.