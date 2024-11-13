Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı - Son Dakika
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Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı

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Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları durulmuyor. Son olarak İstanbul'da yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. İddiaya göre; ev sahibi, kiracı para gönderemesin diye IBAN vermedi, hatta banka hesabını kapattı.

13.11.2024 10:14
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Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları uzun süredir gündemdeki yerini korurken İstanbul Avcılar'da kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibinin yaptıkları "yok artık" dedirtti.

Show Haber'de yer alan habere göre; Sinem Kenarcı iki yıldır annesi ve kardeşleriyle bir evde yaşıyor. İddiasına göre ev sahibi kirayı banka yoluyla almak istemiyor, elden ödeyeceksiniz diyor. Hatta bunun için kiranın ödendiği IBAN adresini bile kapattı. Kenarcı " PTT'den parayı ödemeye başladım bu sefer çünkü IBAN verilmiyor bana, almadılar PTT'den, iade düştü, kavga çıktı. Ödüyorum, bakın icra şeyi geldi bana" şeklinde konuştu.

"ANNEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, BASTONUNU KALDIRDI"

Sinem Kenarcı itiraz dilekçesiyle icrayı durdurdu ama ev sahibini durduramadı. Kenarcı ailesinin iddiasına göre ev sahibi onlara evden çıkacaksınız diyor, sözlü tacizde bulunuyor, eşyalarına zarar vermekle tehdit ediyor. Kenarcı, "Sokakta annemin üzerine yürüdü, bastonunu kaldırdı. Sürekli bir tehdit. Sabahın 5'inde sürekli yukarıdan sesler. Hani gidelim rahatsız olalım sesten diye, artık yukarıdan sandalye mi vuruyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE KİRA ÖDÜYORLAR, NE MERDİVEN OTOMATİĞİ"

Mikrofon uzatılan 86 yaşındaki ev sahibi ise "Onlar kira ödeme ödemiyorlar. Ne kirayı ödüyorlar, ne merdiven otomatiği..." dedi. Ev sahibi soru yönelten muhabire "Kim yolladı seni buraya" diye sorup "Ben gazeteciyim" cevabını alınca "Gazeteci falan tanımam ben. Gidin başımdan" diyerek tepki gösterdi.

Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, kiracı, Banka, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı - Son Dakika

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