Kırıkkale'de 41 yaşındaki adam dernekte hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli sayıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 41 yaşındaki adam dernekte hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli sayıldı

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Kırıkkale\'de 41 yaşındaki adam dernekte hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli sayıldı
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Kırıkkale\'de 41 yaşındaki adam dernekte hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli sayıldı
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Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi'ndeki dernek binasında görevli, 41 yaşındaki adamı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi; ölüm şüpheli değerlendirilirken soruşturma başlatıldı, kesin neden otopsiyle belirlenecek.

Kırıkkale'de bir derneğin kapısını açan görevli, 41 yaşındaki adamı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Kırıkkaleliler Sosyal Yardımlaşma Derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe gelen görevli, Ömer Gökce'yi (41) yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, dernek binasında incelemelerde bulundu. Gökce'nin cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaGüncelSon Dakika

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