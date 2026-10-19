Kırklareli Lüleburgaz\'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kırklareli Lüleburgaz'da müstakil evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Dere Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangının nedeni araştırılıyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Dere Mahallesi Dere Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken, ekiplere de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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