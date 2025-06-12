Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye\'ye getirildi
12.06.2025 08:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli ve ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kritik bir gelişmeye dair detayları X hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Kırmızı bültenle aranan 5 şüphelinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Kırmızı Bültenle Aradığımız 5 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden Kaçamayacaklar. Bu kabinedönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık"

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., Ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

  • "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs,
  • "Adam Öldürme, Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hakaret, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Bulundurma veya Taşıma ve Silahla Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs,
  • "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs,
  • "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve
  • "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum."

İçişleri Bakanı, Gürcistan, Politika, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Demek ki burada salacaklar yargı paketleri adı altında özgürlüklerine kavuşurlar ülkemizde.. Bu arada Ç ile başlayan soy isminiz varsa çocuklarınıza O ile başlayan isim koymayın...! 34 9 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    madem yakalayacaksın neden salıyorsun yada madem salacaksın neden yakalıyorsun. daha 15 yasındaki cocugu koruyamayanlar kalkıpta sov yapmasınlar. 13 0 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    bukadar emek sonrası salivermeyin hemende şu Adaleti bir gorelim ya 8 0 Yanıtla
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