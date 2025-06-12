Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kritik bir gelişmeye dair detayları X hesabından kamuoyuyla paylaştı.
Kırmızı bültenle aranan 5 şüphelinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Kırmızı Bültenle Aradığımız 5 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Bizden Kaçamayacaklar. Bu kabinedönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık"
Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., Ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;
Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum."
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)