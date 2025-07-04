İsveç'te uyuşturucu çetesi liderliği yapan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo, Türkiye'de yakalandı. Interpol, Abdo'yu dünyanın en çok aranan suçlularından biri olarak listelerken İsveç'in iadesini ya da Türkiye'de yargılanmasını talep ettiği öğrenildi.
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4.07.2025 14:14:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo, Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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