Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz

Kırmızı bültenle aranan Türk\'e Atina\'da sokak ortasında infaz

Türkiye'de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle kırmızı bültenle aranan 39 yaşındaki Türk, Yunanistan'ın başkenti Atina'da kullandığı otomobilden aşağıya indirilip infaz edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulunurken polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

06.11.2024 15:05
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Türkiye'de devam eden bir uyuşturucu davası nedeniyle kırmızı bülten ile aranan 39 yaşındaki Türk'ün başkent Atina'nın Kypseli semtindeki Patisa Sokağı'nda durdurulan arabasından indirildikten sonra 2 kişi tarafından başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kullandığı otomobilin önü bir başka otomobil ile kesildikten sonraotomobilden aşağıya inen 39 yaşındaki Türk'ün cadde ortasında infaz edildiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayanın öldüğünü tespit etti.

Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz

GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞTI

2022 yılında Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan ve Yunanistan istihbaratının takibinde olan kişinin geçen yıl gözaltına alınıp bırakıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı bulundu. Sözcü'nün haberine göre polisin saldırganları yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

Yunanistan, Otomobil, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Atina, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz - Son Dakika

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