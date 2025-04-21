Türkiye son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atarken gerek İçişleri Bakanlığı gerekse MİT eliyle kritik isimler yakalanarak tek tek ülkemize getiriliyor.
Son operasyon haberini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüphelinin yurt dışında yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, X hesabından şüphelilerin suç dosyalarına ilişkin de bilgiler verdi.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor.
Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı - Son Dakika
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