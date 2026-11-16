Kırşehir'de kıraathanede kumar tespit edildi, 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Kırşehir'de kıraathanede kumar tespit edildi, 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza uygulandı

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Kırşehir\'de kıraathanede kumar tespit edildi, 3 kişiye 34 bin 812 TL ceza uygulandı
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Kırşehir'de emniyet ekiplerinin kumar oynanmasını önlemeye yönelik çalışması kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Kırşehir'de bir kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişiye toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması ve kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

Yapılan denetimde kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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