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Kış aylarında şehirlerarası otobüs kazalarında artış: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kış aylarında şehirlerarası otobüs kazalarında artış: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Kış aylarında şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı kazalarda dikkat çeken bir artış söz konusu. Aralık ayından bu yana 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 300'ün üzerinde kişi de yaralandı. Kazaların temel sebepleri ve önlemlerle ilgili bilgiler verilmektedir.

29.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:40
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Kış aylarının gelmesiyle beraber şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı kazalarda dikkat çeken bir artış söz konusu. Aralık ayından bu yana 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 300'ün üzerinde kişi de yaralandı. Can alan bu kazaların artışındaki temel sebep ne? Hangi önlemlerle önüne geçilebilir?

Son zamanlarda hemen hemen her gün yurdun dört bir yanından gelen ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası haberleri can yakıyor. Kazaların ardından başlatılan incelemelerde ise çoğu zaman yüksek hızla veya uykusuz araç kullanımından kaynaklanan kazaların yaşandığı ortaya çıkıyor.

Kış Aylarında Şehirlerarası Otobüs Kazalarında Artış: 30'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

KAZALARIN YÜZDE 98'İ İNSAN KAYNAKLI

Geçtiğimiz haftalarda Mersin'de 9, Kastamonu'da 6 vatandaş meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybetmişti. Azımsanamayacak rakamlara ulaşan can kayıplarının yüzde 98'i ise insan kaynaklı oluşuyor. Uykusuz ve yorgun araç kullanan bazı şoförlere ek olarak olumsuz yol ve hava şartları da göz önüne alındığında kaza adeta geliyorum diyor.

KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Otobüslerde emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor ancak hayat kurtaran bu tedbire uyulmadığında yaşanan kazalarda ölüm ve ağır yaralanmalar en üst seviyelere çıkıyor. Yolcu ve şoförün alacağı önlemlerin yanı sıra firmaların da araçlarını uzun yolculuğa hazırlaması gerekiyor. Lastik, motor gibi hayati öneme sahip tüm otobüs bakımları eksiz yapılmalı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda süratli gitmek araçların kaymasına neden oluyor. Sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen otobüslerde can pazarı yaşanıyor.

Kış Aylarında Şehirlerarası Otobüs Kazalarında Artış: 30'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ ARACI DEĞİŞİMLİ KULLANMAK ZORUNDA

Bir otobüs yolculuğunda iki şoför, yasalar gereği en fazla 30 saat çalışabiliyor. Süresi dolan şoför 8 saat boyunca dinlenmek zorunda. Uzun yol şoförleri 24 saatte en fazla 9 saat araç kullanabiliyor. Bu kurallar dikkate alınmadığı zaman bir anlık dalgınlığın bedeli insan canıyla ödeniyor.

Güvenli ve konforlu bir yolculuk için tüm tedbirler alındıktan sonra seçilen firmaya da özen gösterilmesi riskleri azaltıyor.

Kış aylarında şehirlerarası otobüs kazalarında artış: 30\'dan fazla kişi hayatını kaybetti
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Aralık, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kış aylarında şehirlerarası otobüs kazalarında artış: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış aylarında şehirlerarası otobüs kazalarında artış: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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