Kıskanç kadın, terfi alan arkadaşını zehirle öldürmeye çalıştı

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Brezilya'nın Abaida de Goiás şehrinde, bir tekstil fabrikasında çalışan 38 yaşındaki bir kadın, terfi eden iş arkadaşını zehirlemek isterken güvenlik kameralarına yakalandı.

Olayın detayları şok edici. İsmi açıklanmayan şüpheli, 14 Şubat'ta patronun iş arkadaşının terfi aldığını duyurmasının ardından büyük bir kıskançlığa kapıldı. Brezilya polisinin açıklamasına göre, kadın bu haberden sonra çalışma arkadaşıyla sert bir tartışma yaşadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş arkadaşı ayrıldıktan sonra su şişelerinin bulunduğu bölüme gittiği görülüyor. Kadın, arkadaşının su şişesini alıp içine kimyasal bir madde döktü. Kısa süre sonra şişeden su içen mağdur, ağzında yanma hissederek acilen tıbbi yardım istedi.

Olay yerel polis tarafından hızla araştırıldı ve şüpheli, olaydan yaklaşık iki hafta sonra geçtiğimiz Perşembe günü tutuklandı. Kadın şimdi adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya ve suçlu bulunması halinde 6 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu vaka, Brezilya'da son dönemde yaşanan zehirleme vakalarının sonuncusu. Geçtiğimiz aylarda ülkede, aile üyelerini zehirleyerek öldüren kişilerin haberleri basına yansımıştı.

Ocak ayında Torres kentinde Deise dos Anjos, Noel arifesinde sunduğu zehirli pasta ile kocasının ailesinden üç kişiyi öldürdüğü ve üç kişiyi hastanelik ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Şubat ayında ise Maria Silva ve erkek arkadaşı Francisco Costa, Yeni Yıl yemeğinde aile üyelerini zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.

Uzmanlar, iş yerinde kıskançlık ve rekabet duygularının bazen tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini belirtiyor. İş yeri güvenliği uzmanları, çalışanların şüpheli davranışlara karşı dikkatli olmaları ve yöneticilerini bilgilendirmeleri gerektiğini vurguluyor.