Kıyı Emniyeti Sarıyer'de arızalanan 11 metrelik tekneyi Rumeli Feneri'ne çekti - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti Sarıyer'de arızalanan 11 metrelik tekneyi Rumeli Feneri'ne çekti

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Kıyı Emniyeti Sarıyer\'de arızalanan 11 metrelik tekneyi Rumeli Feneri\'ne çekti
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Saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarında makine arızası yaşayan 11 metrelik tekne, içindeki bir kişiyle birlikte sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı Bayrak-1 botu, arızalı tekneyi yedekleyerek Rumeli Feneri'nde emniyetli sahaya çekti.

Sarıyer açıklarında makine arızası yapan tekne, içindeki bir kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarından Sarıyer Kilyos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişi olduğu belirtilen ve makine arızası yaşayan 11 metrelik tekne sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Bayrak-1 botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen arızalı tekne, Rumeli Feneri'nde emniyetli sahaya çekildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSarıyerKilyosRumeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti Sarıyer'de arızalanan 11 metrelik tekneyi Rumeli Feneri'ne çekti - Son Dakika
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