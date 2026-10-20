Kıyı Emniyeti, Sarıyer'de karaya oturan 238 metrelik BANDA tankerini kurtardı - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti, Sarıyer'de karaya oturan 238 metrelik BANDA tankerini kurtardı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı BANDA tankerinin Sarıyer Kısırkaya açıklarında kurtarıldığını açıkladı. Kurtarma, Kıyı Emniyeti balık adam ekibinin su altı sörveyi ve römorkörlerin katılımıyla yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı BANDA tankerinin, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Banda Gemisi kurtarıldı. Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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