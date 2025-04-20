Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler - Son Dakika
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Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle yaşıtları olan 4 kız tarafından darbedildi. Kız çocuğunun saçının koparıldığı, yerde tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

20.04.2025 09:55
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Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği anlar görülüyor.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.(DHA)

Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler
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Son Dakika 3.Sayfa Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • 315701:
    Emniyet genel müdürlüğü ve İstanbul cumhuriyet başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu 4 vahşi rahabilite için göz altına alınsın. 235 1 Yanıtla
  • Acelexi72:
    kardeşim bu aptal görüntüleri yayınlamayın, izleyen aptallar uygulamak istiyor, cezası zaten yok, amacınız be şiddet toplumu oluşturmak mı, anne babası terbiye vermezse böyle canavarlar ortaya çıkar, elalemin terbiyesi çok çok sert olur, geri dönülmez yaralar açar, 194 1 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Tutuklayın geçen günkü haberin aynısı sadece kişiler farklı adaletse herkese aynı 167 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    laiklik diye diye ülke bildiğin krhneye döndü 66 68 Yanıtla
  • Ad:
    O zorbalığı yapan çocukları yetiştiren anne ve babalar lütfen önce kendilerini bir sorgulasınlar acaba biz nerede yanlış yaptık diye. 131 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    aile terbiyesi almamış kisileri haber yapmayın 110 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Islam ahlaki ile yetistirilmeyen cocuklarin hazin sonu. 65 20 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    BUNLARA AYNI YAPTIKLARINI YAŞATMAK GEREK Kİ BİDAHA BUNLAR BUNLAR GİBİ İNSANLAR BUNLARA YELTENMESİNLER HEP CEZASIZ KALDIGUNDAN AYNU ŞEYŞERI GÖRÜYOZ 81 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    öncelikle Ülke bu hale nasıl geldi diye sorgulayan yok...Sahi Makarna tüketimi fazla olunca beyin algılama ve düşünme yeteneğini kaybeder diyor bilim insanları.... 35 33 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    serseriliğe özenti. tamda cuk diye oturacak bir atasözü: Kızını dövmeyen dizini döver.( mecazi anlamda yani iyi bir terbiye kültür vermek imanlı yetiştirmek lazım, düşünün daha bunlardan çıkacak çocukları) 51 3 Yanıtla
  • mehmet.0113:
    alın bu akıl yoksunlarini içeri nerde bu devlet nerde bu polis işte bunları ibreti alem etmek lazım 31 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    ceza evine atsan ne olacak daha azılı şekilde dışarı çıkacaklar .bizim ülkemizde ceza evleri rehabilete etmiyor ıslah etmiyor .daha çok zivanadan çıkıp topluma karisiyorlar. 25 3 Yanıtla
  • Bade5050:
    Nsl yaşları Küçük..!? içrat Büyük,,nedemeli gerisi sizde..!? 25 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Çocuk suçlular arttı, nasılsa biz çocuğuz bize ceza vermezler diye hepsi başımıza külhanbeyi oldu. 17 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bunlara ağır yaptırımlar olmaz ise önüne geçilemez hale gelir, geldide.. 17 0 Yanıtla
  • turgay kekeç:
    İnşallah alınır cezalarını çekerler yada aynısını onlara yapıp yayınlayın hakkı o dur 14 0 Yanıtla
  • Ümit Çadırlı:
    Bu pi...lere kim dur diyecek 11 0 Yanıtla
  • Koray:
    bu gençlere ceza verilmeli böyle kameraya çekip sosyal ortamda paylaşmaları cesaretini bulmamaları lazım mutlak caydırıcı ceza lazım 10 0 Yanıtla
  • okan birben:
    Bunları kızları içeride erkekler koğuşuna yollamalılar bence 5 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    bunlara sesiz kalın imam camide bağırsın sabah programları kapatılsın miting var diye bütün ulaşımlar durdurun gençler cuma günü camide kumar oynasın faiz düştü o yüzden dolar euro yükseldi ee faiz yine çıktı iş güç yok ne olacak diye soruyorum sizee 1 1 Yanıtla
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