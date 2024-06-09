Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı - Son Dakika
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Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı

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KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na gece saatlerinde giren 2 erkek ortalığı birbirine kattı. Kız öğrencilerin masalarına sandalye çekip oturdukları ve 4 kız öğrenciye saldırdıkları iddia edilen şahısların yarım saat boyunca içeride kalmasına tepki gösteren üniversitelilerin "Biz de devletin yurdunda kendimizi güvende sanıyorduk" diye bağırdıkları anlar kameraya yansıdı. Şahıslar güvenlik görevlileri tarafından yurttan dışarı çıkartıldı.

09.06.2024 15:30
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Mersin'deki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede infial yarattı. Kapıdaki güvenliklere rağmen içeri giren 2 erkeğin kız öğrencilere sarkıntılık edip yarım saat kadar içeride kaldıkları öne sürüldü.

KIZ ÖĞRENCİLERİN MASASINA SANDALYE ÇEKTİLER

Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, içeriye girip kız öğrencilerin masalarına sandalye çeken ve 4 kız öğrenciye saldırdığı iddia edilen şüphelilerin dışarı çıkartıldıkları anlar yer aldı.

"DEVLETİN YURDUNDA KENDİMİZİ GÜVENDE SANIYORDUK"

Yaşanan olay nedeniyle güvenlik görevlilerine "Biz de devletin yurdunda kendimizi güvende sanıyorduk" sözleriyle tepki gösteren üniversitelilerin o tepkisi de videoya saniye saniye yansıdı.

Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı

Mersin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Orhan Yüksel: Önce işe güvenlik görevlilerini ve müdürü müdür yardımcısını kodese atmakla başlayın. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. 126 1 Yanıtla
    Ahmet Soylu: kesinlikle katılıyorum 51 0
  • Niyazi Demirkapı: Ve bu hayvanları dışarı mı atmışlar. Bu ülkenin polisi nerede 54 0 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Güvenlik görevlileri neredeymiş uyuyormuymuş. 43 1 Yanıtla
    Gökhan Yıldırımkaya: Güvenlik ile erketeliği birbirine karıştırmışlar 14 0
  • Serkan Güngör: guvenlik gorevlileri guvenlikten habersiz.. artik guvenlik gorevlisi dolmaya basladi her kurumda bazilarinda ise anlamsiz sayilarda iken.. e yani otur bekle giriste kac saat ise vardiya , zor tabi bi dolasayim bakayim kankalar ne yapiyor dersen adam iceri de girer olay da cikarir. 14 0 Yanıtla
  • Rehim Zakiroğlu: Neden hep bu yurtlarda sorunlar oluyor devlet neden ilgilenmiyor o kız çocukları hepimizin evlatları olabilirdi 1 0 Yanıtla

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