Mersin'deki bir kız öğrenci yurdunda yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede infial yarattı. Kapıdaki güvenliklere rağmen içeri giren 2 erkeğin kız öğrencilere sarkıntılık edip yarım saat kadar içeride kaldıkları öne sürüldü.
Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, içeriye girip kız öğrencilerin masalarına sandalye çeken ve 4 kız öğrenciye saldırdığı iddia edilen şüphelilerin dışarı çıkartıldıkları anlar yer aldı.
Yaşanan olay nedeniyle güvenlik görevlilerine "Biz de devletin yurdunda kendimizi güvende sanıyorduk" sözleriyle tepki gösteren üniversitelilerin o tepkisi de videoya saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kız öğrenci yurdu karıştı! İçeri girip öğrencilere saldıran 2 erkek böyle çıkartıldı - Son Dakika
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