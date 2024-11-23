Kız tarafının erkek tarafına çıkardığı masraf listesi çok konuşuldu

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Altın, eşya, düğün derken son yıllarda evlenmek giderek zorlaştı. Çiftlerin ağır şartlarla kurmaya çalıştığı yuvaların bedelleri artık dudak uçuklatıyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir liste gündem oldu. Mardin'de kız tarafının düğün için erkek tarafından isteklerini yazdığı liste diye paylaşılan bir fotoğrafa yorum yağdı. Altın, mobilya, gelinlik-damatlık, düğün salonu, fotoğraf, beyaz eşya, davetiye ve dairenin yer aldığı liste toplam 10 milyon 608 bin lira değerinde.

"OSIMHEN DAHA UCUZA GELİYOR"

Tepki çeken listeye "Bu kadar da olmaz" yorumları yapılırken, bazı kullanıcıların "Osimhen, Galatasaray'a daha ucuza geliyor" yorumunu yapması dikkat çekti.