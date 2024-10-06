Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı - Son Dakika
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Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren erkek öğrenci paniğe sebep oldu.

06.10.2024 21:50  Güncelleme: 22:20
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Dün akşam saatlerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda hareketli anlar yaşandı. Telleri aşarak yurda giren M.Y. isimli bir erkek öğrenci paniğe neden oldu.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'na dün akşam saatlerinde M.Y. isimli bir erkek öğrenci girdi. Telleri aşarak kız yurduna giriş yaptığı iddia edilen M.Y., kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak, hakkında işlem başlatıldı.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "5 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ilimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır. Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden 22.50 sıralarında kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görev başında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

Binali Yıldırım, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sudem meliss:
    Sapık kim bilir amacı neydi 28 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aman dikkat edin her şey olabilir 26 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Hemen Öğrenim durumu fes edilmeli 18 2 Yanıtla
  • caps lock:
    Binali Yıldırım kız yurdu :)) 12 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    ulke basi bos devlet yok 0 0 Yanıtla
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