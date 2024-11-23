Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti

Kızılcık Şerbeti\'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti

Kızılcık Şerbeti'nin dün yayınlanan bölümünde, yeni doğmuş bir bebeğe başörtüsü bağlanması tepki çekti. 'El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!' tepkisinin yer aldığı sahne, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma konusu oldu.

23.11.2024 10:09
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Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün yayınlanan bölümünde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin dün yayınlanan bölümünde yeni doğmuş bebeğe başörtüsü bağlanması izleyenşeri şaşırttı.

Bir bebeğin başörtüsüne sokulduğu sahnede ''El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!'' tepkisi dikkat çekti.

Dizideki sahne sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Son Dakika 3.Sayfa Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mesut Kaya:
    başını kapatanlar kadar Birçok yerini açanlar da Mevzu bahis ediliyor mu 39 9 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Gerçekten kasıtlı yapılıyor 33 4 Yanıtla
  • Tarkan ATABINEN:
    Bu dizi bilerekten İslam’ı ve Müslümanlığı kötülemek için yapılmış bir dizidir izleyenlere bir şey demem ama bunun bilincinde izlemeleri gerekir gerçekten aile yapısını İslamiyeti kötüleyen tamamen bütün kötülükleri dizide İslam’a bağlayan bir yapı 28 3 Yanıtla
  • İbrahimm Bas:
    kaldırın şu saçma sapan dizileri evler de artık huzur muhabbet sohbet kalmadı bu saçma salak dizilerden 22 3 Yanıtla
  • Salih can Kaya:
    İstediğiniz kadar içinizde ki kin i kusun Allah planların en büyüğünü yapandır 5 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    insanları yoktan yere tartıştırıp ayrıştırıolar. 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    o.c. 1 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    ingiliz oyunu ingiliz filmleri, nerede ne açılır ne kapanır belli olmaz ona göre izlemek lazım 0 0 Yanıtla
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