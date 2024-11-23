Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dün yayınlanan bölümünde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti.
Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin dün yayınlanan bölümünde yeni doğmuş bebeğe başörtüsü bağlanması izleyenşeri şaşırttı.
Bir bebeğin başörtüsüne sokulduğu sahnede ''El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!'' tepkisi dikkat çekti.
Dizideki sahne sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti - Son Dakika
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