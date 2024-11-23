Kızılcık Şerbeti\'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti

Tarkan ATABINEN:

Bu dizi bilerekten İslam’ı ve Müslümanlığı kötülemek için yapılmış bir dizidir izleyenlere bir şey demem ama bunun bilincinde izlemeleri gerekir gerçekten aile yapısını İslamiyeti kötüleyen tamamen bütün kötülükleri dizide İslam’a bağlayan bir yapı