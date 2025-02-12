Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş! - Son Dakika
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Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş!

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Tekirdağ'da 44 yaşındaki Amir Yazıcı, 13 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kız bugün son yolculuğuna uğurlanırken yeni detaylar ortaya çıktı. Cani baba, kızını öldürdükten sonra kızının telefonundan eski eşine ''Anne beni niye öldürdün. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin'' şeklinde mesajlar atmış.

12.02.2025 09:03
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulunmasıyla ilgili kan donduran yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Amir Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Yazıcı'yı yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı , Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Su Dilem Yazıcı'nın yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. Su Dilem Yazıcı'nın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

CANİ BABA İTİRAF ETTİ

Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Amir Yazıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yazıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"ANNE BENİ NİYE ÖLDÜRDÜN"

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin" şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

"SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR"

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı'nın cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş!

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Son Dakika 3.Sayfa Kızını öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş! - Son Dakika

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