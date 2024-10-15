Kızını öldürmek için tuttuğu kiralık katil, kızının sevgilisi çıkınca kendisi öldürüldü

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan olaylar, aile içi çatışmaların ve yanlış kararların nasıl trajik sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Orta yaşlı bir anne olan Alka Devi, kızının aşk hayatından duyduğu rahatsızlık nedeniyle radikal bir karar aldı. Kızını ortadan kaldırmak için bir kiralık katil tutma yoluna gitti.

Alka, bu amaçla Subhash adında birine ulaştı ve ona yüklü miktarda para teklif etti. Ancak kaderin cilvesi, Alka'nın planlarını altüst etti. Zira Subhash, Alka'nın kızının gizli sevgilisiydi ve bu durumdan Alka'nın haberi yoktu.

Durumu öğrenen Subhash, hemen Alka'nın kızıyla iletişime geçti. İkili, bu tehlikeli planı öğrenince şoke oldular ve karşı hamle yapmaya karar verdiler. Birlikte, Alka'yı ortadan kaldırma planı yaptılar.

Ekim ayının başlarında, Uttar Pradesh'in Etah bölgesinde bir darı tarlasında Alka'nın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, Alka'nın kocası Ramakant'ın eşinin kaybolduğunu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Polis soruşturması sonucunda, hem Alka'nın kızı hem de Subhash tutuklandı.