İstanbul Eyüp'te bir parkta oturan iki genç kız, arkalarından geçen bir şahsın habersizce fotoğraflarını çektiğini fark etti. Durumu anlayan kızlar, şahsı durdurmaya çalıştı ancak adam, "yollusunuz" diyerek hakaret etti ve hızla olay yerinden kaçtı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay - Son Dakika
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