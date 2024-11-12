Koca koca adamların eğleneceğiz diye yaptıkları rezalete bakın

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Konya'da çekildiği öne sürülen ve kısa sürede paylaşım sitelerinde viral olan görüntü büyük tepki çekti. Adına eğlence mekanı dedikleri kapalı bir ortamda kalabalık bir grubun anlamsızca dans ettikleri görülüyor.

Görüntülerde bir kadının yuvarlak tepki biçimindeki tahtanın üzerine çıkararak dans ettiren grubun görüntülerini izleyenler "Allah akıl versin" diyemeden edemedi. Görüntülerin sonunda kadın ile tahtanın üzerinde dans eden kişinin yere düştüğü görülüyor.