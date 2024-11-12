Koca koca adamların eğleneceğiz diye yaptıkları rezalete bakın - Son Dakika
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3.Sayfa

Koca koca adamların eğleneceğiz diye yaptıkları rezalete bakın

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Konya'da adına eğlence mekanı dedikleri bir ortamda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde bir kadını yuvarlak bir tahtanın üzerine çıkaran bir grup erkeğin anlamsızca dans ettiği görülüyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına ''Allah akıl versin'' şeklinde yorumlar yapıldı.

12.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:13
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Konya'da çekildiği öne sürülen ve kısa sürede paylaşım sitelerinde viral olan görüntü büyük tepki çekti. Adına eğlence mekanı dedikleri kapalı bir ortamda kalabalık bir grubun anlamsızca dans ettikleri görülüyor.

Görüntülerde bir kadının yuvarlak tepki biçimindeki tahtanın üzerine çıkararak dans ettiren grubun görüntülerini izleyenler "Allah akıl versin" diyemeden edemedi. Görüntülerin sonunda kadın ile tahtanın üzerinde dans eden kişinin yere düştüğü görülüyor.

Koca koca adamların eğleneceğiz diye yaptıkları rezalete bakın

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koca koca adamların eğleneceğiz diye yaptıkları rezalete bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • MAHMUT KAYMAK:
    Konya işte ne bekliyorsun ki 59 13 Yanıtla
  • Ebubekir Akdag:
    vizyonsuz aptallar 63 5 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Özgürlük adı altında ülkenin rezil durumu …batı İslamı arıyor bizim reziller gağurluğu 46 14 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    bizim konyada böyle şeyler olmaz kürt düğünüdür bu tiplere bakacak olursan ???? 6 44 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Helal olsun keyif yapıyorlar 7 35 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Gerizekalılar 37 4 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Konya nin Mesur gece alemi pavyonu kadini boldur. 21 1 Yanıtla
  • Murat İnce:
    özgürlüğün en büyük örneği 9 5 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Suç sizde değil 12 2 Yanıtla
  • Murat D.:
    Afyonun kaymağı…..! 10 1 Yanıtla
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