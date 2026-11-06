Kocaeli Derince'de istasyona dalan araç yakıt pompasını parçaladı, yangın çıkmadı - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de istasyona dalan araç yakıt pompasını parçaladı, yangın çıkmadı

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Kocaeli Derince\'de istasyona dalan araç yakıt pompasını parçaladı, yangın çıkmadı
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Kocaeli Derince\'de istasyona dalan araç yakıt pompasını parçaladı, yangın çıkmadı
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Kocaeli Derince'de sabah saatlerinde kontrolden çıkan araç, akaryakıt istasyonunda yakıt pompasını parçaladı ve markete çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken pompadaki yangın çıkmaması muhtemel bir faciayı önledi, sürücü ve yolcu tedavi teklifini kabul etmedi.

Kocaeli'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı, ardından markete çarparak durabildi. Yangın çıkmaması muhtemel bir faciayı önlerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Derince D-100 yan yol İstiklal Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, hızla istasyona girdi. Önce yakıt pompasına çarpan araç, pompayı yerinden kopararak parçaladı. Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç, istasyonun marketine çarparak durabildi. Kazanın ardından istasyonda ve çevresinde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt pompasında yangın çıkmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla istasyonun giriş ve çıkışlarını kapattı. Ekipler, yangın riskine karşı bölgede köpükle soğutma ve önlem çalışması gerçekleştirdi.

Sürücü ile araçta bulunan yolcu, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Araçtaki iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Derince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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