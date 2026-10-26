Kocaeli Gebze'de ikinci kez saldırılan kebapçının sahibi kurtarılamadı

Kocaeli Gebze'de ikinci kez saldırılan kebapçının sahibi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi; saldırıda yaralanan 53 yaşındaki iş yeri sahibi hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Ocak ayında aynı iş yerine yapılan saldırıda 2 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bugün yaşanan saldırıda iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıççeken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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