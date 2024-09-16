Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu - Son Dakika
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Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu

Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu

Miss İsviçre finalistinin babası, kızının kafasını evlerinin çamaşır odasında bir çöp torbasında buldu. Kızının kalıntıları kocası tarafından oraya bırakılmıştı. 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, kocası Marc Rieben tarafından öldürüldü ve parçalandı. Kocası, kalıntıların bir kısmını blenderda püre haline getirdi. Korkunç keşif, kızının babası tarafından 13 Şubat'ta yapıldı. Olayın ardından Marc Rieben, polis tarafından gözaltına alındı.

16.09.2024 17:06
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Öldürülen Miss İsviçre finalistinin babası, kızının kafasını çamaşır odasındaki bir çöp torbasında buldu. Kızının kısmen püre haline getirilmiş kalıntıları kocası tarafından oraya bırakılmıştı. Bu bilgiyi MailOnline'a bir aile dostu özel olarak açıkladı.

38 yaşındaki Kristina Joksimovic, 41 yaşındaki kocası Marc Rieben tarafından boğularak öldürüldü, parçalandı ve kafası kesildi. Kocası, kalıntıların bir kısmını endüstriyel bir blenderda püre haline getirdi ve rahmini çıkardı.

Kalıntılar, 13 Şubat'ta kızının babası tarafından korkunç bir şekilde keşfedildi. Aile dostunun MailOnline'a anlattığına göre, baba, Basel yakınlarındaki Binningen'in "altın tepesi"ndeki büyük evin çamaşır odasında, içinden sarı saçlar çıkan siyah bir çöp torbası buldu.

Yıllardır Kristina'nın ailesi ve diğer akrabalarıyla tanıştığını söyleyen aile dostu, "Siyah çöp torbasını açtığında, saçları hâlâ takılı olan kesilmiş kafasını gördü," dedi.

Kristina'nın yakın bir arkadaşına göre, babası bu rahatsız edici keşfi, saatlerce evde kaldıktan, üç ve dört yaşlarındaki iki torunuyla akşam yemeği yedikten ve Marc ile konuştuktan sonra yaptı. Marc, eski modelin nerede olduğu konusunda defalarca bilgisizlik taklidi yapmıştı.

Ebeveynleri ilk olarak, kızlarının anaokulu onları arayıp çocukları almalarını istediğinde endişelendiler çünkü kızları okula gelmemişti.

Çocukları eve bırakırken Marc, Kristina'nın nerede olduğunu bilmediğini iddia etti ve kayınpederine içecek bir şeyler teklif etti.

"Saatlerce hiçbir şey yokmuş gibi davrandı, kayınpederiyle sohbet etti, herkes için akşam yemeği hazırladı ve çocukları yataklarına yatırdı. Kayınpederi, kayınvalidesini almaya gitti ve eve döndü."

"Marc, Kristina'nın nerede olduğunu bilmediğinde ısrar etti ve bazen ortadan kaybolduğunu iddia etti."

"Annesi polise kayıp ihbarı vermek istedi, ancak Kristina bir günden fazla kayıp olmadığı için bir şey yapamadılar ve Marc sonunda telefonu kapattı," diye arkadaşı MailOnline'a anlattı.

Marc kayınvalidesiyle konuşurken, Kristina'nın babası evin her odasında kızının izlerini aradı.

Evin çamaşır odasının bulunduğu bodrumda "kalın beton duvarlı izole bir sığınak"a ulaştığında, içinden saç telleri çıkan büyük bir siyah çöp torbası gördü.

"İçinde kesilmiş kafasını bulduğunda, garaj kapısından çığlık atarak dışarı koştu ve bir yolcudan polisi aramasını istedi. Sonra eve dönüp damadıyla yüzleşti. Damat şaşkına dönmüştü çünkü muhtemelen birinin onu bulacağını düşünmemişti."

"Polis eve gelip Marc'ı kelepçeleyerek götürürken, Marc soğukkanlılıkla kayınvalidesine şöyle dedi: 'Eh, sadece kısa bir süre için geleceğinizi söylemiştiniz.' Hiç pişmanlık göstermedi. Tek bir duygu bile göstermemek için ne kadar dengesiz olmak gerekir."

Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu

İsviçre, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • selçuk çelik:
    böyleleri nasıl insan anlamıyorum.öldürmek bile insanlık suçu iken,kafasını kesip bir yere atmak ne demek.bunlar ruh hastası ve Cani 20 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Kiyamet yakindir 13 2 Yanıtla
  • Necmi Güner:
    Onlarda 20 yılda bir olur bizde hergün var .. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    Geçim sıkıntısı 0 0 Yanıtla
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