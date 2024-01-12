Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi

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ABD'de sigorta parası için eşinin kahvesine zehir koyan kadın, kendisinden şüphelenen kocası tarafından yerleştirilen gizli kamerayı hesaba katmayınca olanlar oldu.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATIP POLİSİ ARADI

Görüntüleri izleyen adam, olayın şokunu atlattıktan sonra polisi arayarak karısından şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, gizli kamera görüntüleriyle birlikte kadını gözaltına aldı. Mahkemeye çıkan kadın, her şeyi itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÜVEN ÇOK ZOR BİR OLAY"

O ana ilişkin gizli kamera görüntüleri ise büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Güven çok zor bir olay", "Herkese güven olmuyor", "Kadının kötüsü de şeytanla kafa kafaya yarışır", "Taş uzaktan gelmez", "Biz kadınlara bir günde küsmedik" şeklinde yorumlar yapıldı.