Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti - Son Dakika
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Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti

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Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Uzun zaman sonra birbirini gören Polat çiftinin gözyaşı döktükleri, Engin Polat'ın eşine, ''Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin'' dediği öğrenildi.

20.08.2024 20:21  Güncelleme: 20:46
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Cezaevinden tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Engin Polat'ın eşine, "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde tavsiye verdiği öğrenildi.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Kocasından gelen yasaklara bakın! Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti

EŞİ ENGİN POLAT'I ZİYARET ETTİ

Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Çocukları ve kardeşi Sıla Doğu ile Engin Polat'ın yanına giden Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile görüşü yaklaşık bir saat sürdü.

Kocasından gelen yasaklara bakın! Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti

"KESİNLİKLE RÖPORTAJ VERMEYECEKSİN"

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; aylar sonra ilk defa birbirlerini gören çift uzun süre gözyaşı döktü. Polat'ın eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" dediği öğrenildi.

Kocasından gelen yasaklara bakın! Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Kocasından gelen yasaklara bakın! Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor. Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Kocasından gelen yasaklara bakın! Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

Engin Polat\'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti

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Son Dakika 3.Sayfa Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Yusuf cihan: Artık günde 5 defa haber yaparsınız bu kişiyi 79 1 Yanıtla
  • Çelikk: Eylül de Engin Polat da tahliye bak görün siz.. nokta... 55 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yeter ulkenin gerceklerini yuzumuze vurup durma artik 40 1 Yanıtla
  • İsmail Sel: Gazze ölüyor habere bak tewwww 33 6 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: kesinlikle konuşmayacaksın sözü onlar için şuan şüphedir. yargılandıkları dava üzerinde yine ortaya suç işlenmiştir. savcılar göreve. demekki bunlar hala bir şeyler gizliyorlar 33 4 Yanıtla
  • Murat denizli: EĞER BU İKİ SAHIS VE TÜM AKRABALARI ÜLKEDEN 5KURUSUZ SüRÜLMEZ İSE Adaletten kimse bahsetmesin #Adalet nerde 23 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bir süre daha haberlere çıkacak. Taki fakir on milyonlarca asgari ücretli emekli unutulana kadar… 15 2 Yanıtla
  • taha albayrak: demek birnhalt varki ortaya cikmamasi icin karisini uyariyor 15 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Gündemi artık bunlarla dolduruyorlar. Asgari ücretli emekli vs unutulana kadar bu haberler eksik olmayacak 10 3 Yanıtla
  • Osman Koca: tüekiyede ünlü olmanın yolu mapustan gecior 6 1 Yanıtla
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