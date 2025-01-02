Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü - Son Dakika
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Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

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Çin'de yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kadın, geliniyle ilişki yaşayan kocasını suçüstü yakaladı. Olay anı kaydedildi ve 29 milyon kez izlendi. Kullanıcılar, olayı 'TV dizilerini aratmayan bir drama' olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür olayların aile kurumunda onarılması güç yaralar açtığını belirtiyor. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

02.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:44
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Çin'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir kadın, geliniyle ilişki yaşayan kocasını suçüstü yakaladı. Olay anı an be an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden şüphelenen kadın, oğluyla birlikte kocasını takip etti. Bir alışveriş merkezi otoparkında yaşanan olayda, kadın kocasını geliniyle yakın vaziyette görünce çileden çıktı.

Görüntülerde, öfkeli kadının "O senin gelinin, nasıl yaparsın bunu?" diye bağırarak kocasına saldırdığı görülüyor. Olay sırasında adam, sürekli gelini korumaya çalışırken, başta sakin kalmaya çalışan oğul da duruma dayanamayarak babasına tepki gösterdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kavga sırasında gelin sürekli kayınpederinin arkasına saklanmaya çalıştı. Kayınvalidesinin kendisine ulaşmaya çalıştığı gelin, yaşanan arbede sırasında yere düştü.

Sosyal medyada viral olan ve 29 milyon kez izlenen olay görüntüleri, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "TV dizilerini aratmayan bir drama" yorumlarında bulunurken, olayın ahlaki boyutuna dikkat çekti.

Yerel medya kaynaklarına göre, yaşanan olayın ardından ailenin durumu hakkında net bir bilgi edinilemiyor. Uzmanlar ise bu tür olayların aile kurumunda onarılması güç yaralar açtığını belirtiyor.

Olayla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Medya, Aile, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • eware shler:
    Bizim namussuzlar bize yeter lütfen namussuzluk haberi ithal etmeyin son dakika editörleri 75 2 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Çin'de yaşanmış iddia ettiğiniz olayın Türkiye'ye sanki normal bir habermiş gibi yayınlamanızda ne gibi faydası var bu tür haberlerle insanların ayarları ile oynuyorsunuz sizin gibi dostlar varken düşmana gerek yok 38 5 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    din iman olmayınca... 31 11 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CHP ÇİN TEMSİLCİLİĞİ. 9 18 Yanıtla
  • Murat Kor:
    neymiş demekki sadece bizim ülkede yaşanmıyormuş 16 5 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Yakında gündüz kuşak programlarında bu konular geçer. 16 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    hepsi aynı çinlilerin karışmıştır 5 3 Yanıtla
  • YoH null:
    kocasını geliniyle yakalayan kadın o nasıl oluyor kadının gelini nasıl oluyor:D 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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