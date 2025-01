Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

3.Sayfa

Çin'de yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, bir kadın, geliniyle ilişki yaşayan kocasını suçüstü yakaladı. Olay anı an be an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir eşinden şüphelenen kadın, oğluyla birlikte kocasını takip etti. Bir alışveriş merkezi otoparkında yaşanan olayda, kadın kocasını geliniyle yakın vaziyette görünce çileden çıktı.

Görüntülerde, öfkeli kadının "O senin gelinin, nasıl yaparsın bunu?" diye bağırarak kocasına saldırdığı görülüyor. Olay sırasında adam, sürekli gelini korumaya çalışırken, başta sakin kalmaya çalışan oğul da duruma dayanamayarak babasına tepki gösterdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kavga sırasında gelin sürekli kayınpederinin arkasına saklanmaya çalıştı. Kayınvalidesinin kendisine ulaşmaya çalıştığı gelin, yaşanan arbede sırasında yere düştü.

Sosyal medyada viral olan ve 29 milyon kez izlenen olay görüntüleri, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "TV dizilerini aratmayan bir drama" yorumlarında bulunurken, olayın ahlaki boyutuna dikkat çekti.

Yerel medya kaynaklarına göre, yaşanan olayın ardından ailenin durumu hakkında net bir bilgi edinilemiyor. Uzmanlar ise bu tür olayların aile kurumunda onarılması güç yaralar açtığını belirtiyor.

Olayla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.