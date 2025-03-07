Kocasını minibüsün arkasında metresiyle basan kadın çılgına döndü - Son Dakika
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Kocasını minibüsün arkasında metresiyle basan kadın çılgına döndü

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17 yıllık evli bir kadın, kocasını babasının iş minibüsünün arkasında sevgilisiyle yakaladı ve tüm yaşananları sosyal medyada paylaştı. 34 yaşındaki Warren Cherowbrier, eşi Charmaine tarafından minibüsün arkasında sevgilisiyle yarı çıplak haldeyken görüntülendi. Charmaine, çektiği videoda kocasını sorgulayarak, 'Minibüsün arkasında onunla birlikte misin?' diye bağırıyor.

07.03.2025 15:04  Güncelleme: 15:18
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Bu olay, 17 yıllık evli bir kadının, kocasını babasının iş minibüsünün arkasında sevgilisiyle basması ve tüm yaşananları kameraya almasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

34 yaşındaki Warren Cherowbrier, eşi Charmaine tarafından minibüsün arkasında sevgilisiyle yarı çıplak haldeyken görüntülendi. Charmaine, çektiği videoda önce minibüsün ön camından sesleniyor:

"Minibüsün arkasında onunla birlikte misin?" diye bağırarak kocasını sorguluyor.

Ardından minibüsün arkasına doğru ilerleyip kapıyı açtığında, Warren'ı pantolonu inmiş halde, sevgilisi ise yüzünü gizlemeye çalışırken görüntülüyor.

Öfkeli Charmaine, sevgiliye hakaret ederek: "Keyfini çıkar, çünkü bu video Facebook'un her yerinde olacak!" diye tehdit ediyor.

Kocası Warren "Seni öldürürüm" diye karşılık veriyor ve sürekli "Biz bittik artık" diyerek eşini uzaklaştırmaya çalışıyor.

Charmaine ise: "Tabii, sorun yok değil mi? Nasılsa zarar gören sadece ben ve çocuklar. Devam et, madem gösteri istiyorsun, işte gösteri!" diyerek tepki gösteriyor.

Warren durumu sakinleştirmeye çalışarak: "Söyleyeceğini söyledin. Bitti artık" diyor.

Ancak Charmaine, bu kez sevgiliye dönerek hakaretler yağdırıyor. Kadının polisi arayacağını söylemesi üzerine Warren: "Telefonu bırak. Çocuklar arabada. Lütfen telefonu kapat" diye yalvarıyor.

Charmaine: "Evet, çocukların o arabada. Bizim çocuklarımız orada bekliyor. Pantolonunu çek hemen!" diye bağırıyor.

Video, Charmaine'in çocuklarının beklediği arabaya dönmesiyle sona eriyor.

Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldıktan sonra Warren, kendini savunarak MailOnline'a şu açıklamayı yaptı:

"Her hikayenin iki yüzü vardır. Ben zaten eşimden ayrılmış ve evden taşınmıştım. Bu benim için zor bir dönem değil. Böyle şeyler dünyada her gün binlerce kez oluyor, bu yüzden bence yanlış bir şey yapmadım. Geçen yıl ayrıldık ve ben evden çıktım, bu yüzden ortada büyük bir mesele yok. Tek sorun, videonun viral olması."

Kocasını minibüsün arkasında metresiyle kasan kadın çılgına döndü
Kocasını minibüsün arkasında metresiyle kasan kadın çılgına döndü
Kocasını minibüsün arkasında metresiyle kasan kadın çılgına döndü
Kocasını minibüsün arkasında metresiyle basan kadın çılgına döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Aile İçi Şiddet, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocasını minibüsün arkasında metresiyle basan kadın çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Okur:
    Elin gavırunun saçma sapan haberleri ni burda yayınlayıp Türk insanının yapısını ahlakını bozup algı yapmaya ne hakkınız var..burası Türkiye Türk haberi yapın . 21 2 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    ne yapsınlar otel para ev kiraliyamadi minibüsün arkasi bedava ?????????????? 5 11 Yanıtla
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