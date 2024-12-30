Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan

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Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Son dönemlerde Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçan Cemile isimli kadın var.

TERK ETME GEREKÇESİ: HAMSİ

Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.