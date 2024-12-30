Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan - Son Dakika
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Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan

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Müge Anlı'nın programına konuk olan Cemile isimli kadın, kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı. Kadının yuvasını yıkma gerekçesi ise terk ettiği kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesi...

30.12.2024 12:41
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Son dönemlerde Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçan Cemile isimli kadın var.

TERK ETME GEREKÇESİ: HAMSİ

Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan

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Son Dakika 3.Sayfa Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ömer Akçay:
    tövbe bismillah taş yağacak başımıza 75 1 Yanıtla
    Hayri Dere:
    ulan dingiller dini karıştırmayın o güzel dinimize zarar veriyorsunuz .sahtekarlar kurban olun dinimize 1 0
  • Adem Karadeniz:
    Yaptığı pisliği dine bağlamak yazıklar olsun 59 0 Yanıtla
  • Fatma Cimen:
    bu tür programlar çıktığından beri her gün bir yenisi daha ekleniyor buna neden bu kadar duyarsız sessiz kalınıyor ey yetkililer aileden sorumlu devlet bakanlığı tarafından el atılması gereken adımlar atılması gerekiyor yoksa Allah korusun gelecek nesiden ne beklenir bu ne rezillik birde dini alet etmesinler ?? 33 2 Yanıtla
    Ali murat Çetinkaya:
    Hükümet karışmaz bize dokunmayın ne yaparsanız yapın diyor yeterki bizden uzakta oynayın diyor bizi eleştirmeyin gerisi bizi ilgilendirmiyor 0 0
  • Beni boş ver:
    zaten kadın ya da erkek dindarlıktan bahsediyorsa 4 ayak üzerinde kaçın 22 9 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Reis , aile bakanı bu rezil proğramları gören yokmu Rutük nerdesin 17 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Insanlarda haya duygusu edep duygusu kalmadi yuzsuzlukle cikip rezillikleri anlatabilecek kivama getirdi bizi tv dizileri sagolsun, aski memnular yaprak dokumleriyle buyuyen bir nesilden baska birsey beklenmezdi zaten yaziklar olsun 10 2 Yanıtla
  • Doki:
    Sende Alabalık yersin inşallah 9 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hamsi miymiş suçlu vay canına birde 3 kilo yiyormuş. 10 0 Yanıtla
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