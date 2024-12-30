Son dönemlerde Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçan Cemile isimli kadın var.
Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan - Son Dakika
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